Noor Eesti mees sai vaatamata eriolukorrale Helsingis uue südame 

„Kui Eesti patsient on pandud siirdamise hädajärjekorda, siis tähendab see seda, et kui kusagil Skandinaaviamaades leitakse sobiv doonororgan, siis läheb see eelisjärjekorras Eesti patsiendile. Meil vedas väga, sobiv doonorsüda leiti kolme ööpäevaga ja saime patsiendi helikopteriga transportida Helsingi Ülikooli haiglasse,“ selgitab aastaid südamepuudulikkuse ravi koordineerinud kardioloog doktor Pentti Põder