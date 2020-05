Uudised WHO: järjest rohkem noori tunnistab vaimse tervise probleeme Toimetas Greete Kõrvits , täna, 06:20 Jaga: M

See on julgus tunnistada, kui sul on probleem või mure. Foto: PantherMedia/Scanpix

WHO 19. mail avaldatud raport kirjeldab, et üha enam 11-15aastaseid Euroopa noori tunnistab, et neid vaevavad muremõtted, ärritus ning närvilisus. Järjest enam kasvab ka ülekaaluliste noorte hulk, mis toob kaasa uusi probleeme kiusamise, negatiivse minapildi ja depressiooniga.