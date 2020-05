NINA ON JÄLLE VESINE? 8 käitumisjuhist, kuidas leevendada õietolmuallergiat 

Taimede õitsemise ajal lendleb õhus tavapärasest rohkem õietolmu, mis on sageli allergiatekitaja. Õietolmuallergiat on esimese hooga raske ära tunda, sest allergianähud sarnanevad paljuski tavalisele külmetusele. “Tavalisemateks tunnusteks on vesine eritis ninast, silmade sügelus, aevastamine, pisaratevool, sügelus ja lööbed,” kirjeldab Baar allergiatunnuseid. Mõnel juhul võib tekkida köha ja peavalu ning raskematel juhtudel võib kaasneda lausa hingamisraskusi. “Need, kellele meeldib aias toimetada, võivad kogeda nahasügelust või lööbeid, mis on seotud mullamikroobide ja putukahammustustega.”

"Praegusel ajal aitab hästi allergiat leevendada ka näomaski kandmine, mille tõttu satub hingamisteedesse vähem allergeene,” soovitab Lauri Baar. Foto: Erakogu

Kust saada abi?

Kergemate allergiliste vaevuste korral saab abi apteegist. “Üldiselt aitavad kergendust tuua ninaspreid, millega saab loputada või ravida nina limaskesta. Silmatilgad aitavad taandada allergilisi reaktsioone. Samuti on saadaval spetsiaalsed tabletid, mis vähendavad kehas allergiat tekitavaid aineid. Praegusel ajal aitab hästi allergiat leevendada ka näomaski kandmine, mille tõttu satub hingamisteedesse vähem allergeene,” soovitab Baar.

Apteeker toonitab, et kui on tekkinud õietolmuallergia kahtlus, tasub käia ka allergoloogi juures. Tema saab kontrollida, kas on vaja vaid allergianähtusid leevendada või on tarvis lausa põletikku ravida. Kui käsimüügivahenditega jäävad allergiasümptomid püsima, tuleb kindlasti konsulteerida arstiga, et leida parim viis tervisemurele leevenduseks.

8 soovitust igapäevaseks käitumiseks