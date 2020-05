KAS SUUDAD ALKOHOLIGA PIIRI PIDADA? Tuleta meelde need põhitõed! 

Kutberg rõhutab eriliselt, et pärast alkoholi tarvitamist ei tohiks kindlasti istuda autorooli või minna ujuma. „Tegelikult ei tohiks sõita ka jalg- või tõukerattaga – isegi siis, kui oled joonud ainult klaasi lahjat alkoholi. Veendu, et seltskonnas on vähemalt üks inimene, kes on kaine ja valmis kaaslasi autoga sõidutama. Samuti tasub ka ise jälgida, et keegi seltskonnast ei läheks joobnuna ujuma või autorooli.“