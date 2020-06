ELU UUE NEERUGA: millal on siirdamine möödapääsmatu? 

Kui inimene on terve ja tal pole vastunäidustusi neerusiirdamiseks, siis tagab siirdamine talle kahtlemata parema ja täisväärtuslikuma elu. Tõsi, patsient peab küll elu lõpuni reeglipäraselt ravimeid tarvitama, kuid ei vaja see-eest lisaprotseduure. Ravimid on vajalikud selleks, et organism võtaks neeru omaks ning ei tekiks äratõuget. Siiratud neeruga saab patsient hakkama 10–15 aastat.

See on iga patsiendi puhul erinev ja reeglina dialüüsravil ajalist piirangut polegi. Hemodialüüsi võimalikkus sõltub patsiendi veresoontest, sest kogu puhastusprotseduur käib veresoonte kaudu. Kas on patsiendi käele operatiivselt paigaldatud artero-venoosne fistel, mille kaudu teda kolm korda nädalas punkteeritakse, või on olemas pikaajalised tsentraalveeni kateetrid, mida kasutatakse korduvalt. Ent need kahjustuvad aja jooksul ning võivad tekkida tromboosid, kateetrid umbuvad ja tuleb uued paigaldada.

Üldist ajapiirangut dialüüsravile on raske öelda, patsiendid käivad meil dialüüsis 5–10 aastat. Kui aga inimesel ei ole raskeid kaasuvaid haiguseid, ta on neerusiirdamise-eelse konsiiliumi läbinud, süda, magu ja kasvajamarkerid on üle kontrollitud, hambad on terved, inimene ei ole liiga vana, siis tal neerusiirdamise vastunäidustusi pole ning ta võetakse ooteajale.

Esimest neeru ootavate patsientide ooteaeg on ka küllalt lühike, pool aastat kuni aasta. Teine lugu on patsientidega, kes ootavad teist ja kolmandat neeru, nende ooteaeg võib venida 10 aasta pikkuseks.

Miks ooteaeg nii palju pikem on?

Põhjus on selles, et neerusiirdamisel tekivad organismis antikehad ja sobivat neeru on järjest keerulisem leida. Äratõukerisk suureneb.