Keha MAKSALE EI MEELDI LIIALDUSED! Need on kõige olulisemad valikud, et see püsiks töökorras Sirje Maasikamäe , täna 06:00

Foto: Vida Press

Maks on organ, millele sa ilmselt ülearu palju ei mõtle, kuid see on su kehas väga oluline. Ükskõik mida sa sööd või jood, läbib maksa – ka ravimid. Seega hoia maksa hästi, et see saaks oma tööd korralikult teha!