KOOLIÕED HOIATAVAD: melanoomil on otsene seos lapsena saadud päikesepõletusega 

Nooremate laste järele valvavad tavaliselt täiskasvanud, kuid teismelised ning gümnaasiumiõpilased veedavad aega palju omapäi. „Päikesekreem olgu alati kotis kaasas. Noores eas saadud päikesepõletuste ja naha pahaloomulise kasvaja melanoomi vahel on otsene seos. Enne 15. eluaastat saadud tõsised päikesepõletused on kõige suuremad melanoomi riskitegurid edasises elus,” hoiatavad kooliõed.

Et Eestimaa suvi on üsna heitlik, armastavad inimesed igast ilusast päevast maksimumi võtta. Kel vähegi võimalik, läheb veekogu äärde, paneb rannalina maha ja jääb sinna tundideks pikutama. Kooliõed seda heaks ei kiida. „Otsene päevitamine ei ole kellelegi soovitatav. Ultraviolettkiirguse toime nahale sõltub väga palju inimese nahatüübist. Mida heledam on nahk, seda tundlikum ja suurem on oht saada päikesepõletust. Seetõttu tuleks otsest päevitamist vältida ja seda eelkõige päeval kella 11–14, mil päike on kõige intensiivsem,” kinnitab Jana Kilg.