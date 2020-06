SOOLEHAIGE MEES: ilma WC-kaardita on võõrale raskem selgitada, miks on vaja kiiresti tualetti minna 

Praegu on Janek loomas soolehaiguste seltsi kodulehele alamlehte, et kutsuda üles huvilisi ise teada andma WCst, kus arvestatakse WC-kaarti. Janek plaanib hakata ka ettevõteets kohal käima, et tutvustada meil veel üsna võõrast kaarti. “Õnneks pandeemia taandub ja annab selleks ehk lõpuks ka võimaluse.”

Nõuda võõras kohas kiiret WCsse pääsu on keeruline ja piinlik. Aga kas mitte ka WC-kaardi näitamine ei nõua omamoodi julgust ja eneseületust? "Kui WC on juba n-ö liitunud meiega, siis ei nõua julgust," arvab Janek. "Aga suvalises kohas annab kaardi olemasolu loodetavasti ka julgust seda kasutada. Ilma kaardita oleks ju raskem oma olukorda võõrale selgitada."

Janeki arvates saavad tegelikult kõik inimesed aidata kaasa WC-kaardi tutvustamisele, näiteks muusikud võivad seada lepingutesse tingimuse, et kontserdil peab olema kaardi kasutajatel oma WC – taas on põhjust tuua eeskujuks Soomet. “Tööandjad võiks vaadata WC-d üle ja mõelda, et kui neil on mõni töötaja, kes ei ole oma haigusest rääkinud, aga soovib ja peab kiirelt WC-sse saama, siis kas ta tegelikult ka saab?“

Tasub ka mõelda, et turistid tunneksid meil ennast hästi. “Välismaal sellised kaardid töötavad ja hea, kui nad saaksid ka Eestis tunda ennast koduselt, teades, et sellist kaarti arvestatakse ka meil. Seega on WC-kaart ka omamoodi "Welcome to Estonia".”

Selline kleeps peaks minema n-ö WC-sõbraliku asutuse seinale. Foto: Erakogu

Haigust varjatakse

Eesti Põletikulise Soolehaiguste Seltsi (EPSS) liikmete seas läbiviidud küsitluses vastas 87,5% haigetest, et see mõjutab nende igapäevaelu, sh tööl olles. Sinna hulka kuuluvad nii ebameeldivad situatsioonid, piinlikud momendid kui ka töökoha saamise ja hoidmisega seotu. 72% vastanuist kinnitas, et haigus tekitab probleeme suhtlemisel teistega. Seepärast pigem varjatakse muresid nii sõprade eest kui ka töökohal.