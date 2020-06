MEIE KOROONALUGU: kuidas sai Eesti hakkama Covid-19 levikuga? 

Mahtude kasvades kaasas terviseamet koroonaviiruse testimisse ka erasektorit. „Hea oli see, et vabariigi valitsus tegi võimalikult varakult otsuse toetada testimist rahaliselt. See andis meile võimaluse meie testimise võimekust tõsta ja nii saime me ka kiiremini nakatunuid ja nende lähikontaktseid lokaliseerida,“ sõnas ta.