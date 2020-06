PUUKENTSEFALIIT KANDUB ÜLE KIIRESTI: kas lastele peaks samuti tegema puugisüsti? 

Eestis haigestub puukentsefaliiti igal aastal 80–100 inimest. Euroopa riikidest on Eesti üks suurima puukentsefaliiti haigestumise riskiga riike, meiega koos on tipus veel Läti, Leedu ja Sloveenia.

Mis see puukentsefaliit täpselt on? See on viirushaigus, mis levib puukidega. Puukentsefaliidiviiruse looduslikud kandjad on metsloomad, kellel puuk toitub. Närilistel, putuktoidulistel loomadel (nt siilid, mutid) ja kiskjatel (nt rebased) läheb pärast puugiga kokkupuudet entsefaliidiviirus vereringesse, neilt verd imevad järgmised puugid saavad sedasi uuteks viiruse kandjateks ja levitajateks. Inimene on viiruse leviku ahelas juhuslik vaheperemees.