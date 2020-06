DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks käsi sureb vahel ära? 

Kui on tegemist raske füüsilise tööga, ju see tõenäoliselt põhjuseks ongi, aga tasuks teha ka röntgeni lülisamba kaelaosast.

Petlikud tunded ehk paresteesiad tekivad, kui mõni närv on kuskil kinni surutud, tõenäoliselt on see kaelalülide vahelt väljuv närvijuur. Alustada tuleb perearsti külastusest, meie siin röntgenit ei tee ja ilma selleta midagi täpsemalt ei ütle.