PIDUTSE MÕISTLIKULT! Arst: alkoholi joomist ei saa käsukorras keelata, aga pea iga kuu joob keegi ka metanooli 

„Kõige rohkem paistavad alkoholiga seotud vigastused välja seoses liiklusõnnetustega, aga on kümneid juhtumeid, mis ei lõppe surmaga, kuid mille tagajärjel on inimesed vigastustega nädalaid rivist väljas ja kannatavad ühe joomase peaga tehtud lolluse pärast,“ ütleb EMK juhataja.

Kuidas otsustada, kas vigastus on nii tõsine, et peab tulema erakorralise meditsiinikeskusesse? „Rusikareegel sõltub vigastuse ulatusest,“ ütleb Ida-Tallinna Keskhaigla EMK juhataja. „Kui hakkate kahtlema, siis reeglina ei ole vaja tulla. Kui on tunne, et enam teisiti ei saa, siis tuleb tulla. Kui inimene on teadvuseta, siis ei ole küsimust – tuleb kutsuda kiirabi.“