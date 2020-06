MAKSA SUVISED VAENLASED: need kolm asja panevad sellele paraja põntsu! 

Maks on meie n-ö puhastusjaam, mille põhiülesanne on organismist kahjulike ainete kõrvaldamine. „Maks on võimeline ühe minuti jooksul neutraliseerima umbes miljon toksilist ainet,“ selgitab SYNLABi laboriarst Irina Utenko. Maksas toodetakse suur osa meie kehale vajalikest ainetest. Maks on ka justkui mitmete vitamiinide ja mineraalide isiklik ladu.