KURB! Suri noor naine, kelle melanoomiravi toetas vähiravifond 

Hinges oli madalseis, aga see leevenes aja jooksul, kahe väikse tütre emana ei olnudki aega norutama jääda. Kahjuks ma ei kuulunud selle 97% sisse. Viis ja pool aastat hiljem avastasin täiesti juhuslikult kaenla alt suurenenud lümfisõlme. Häirekell hakkas tööle, pinnapealselt lootsin veel, et põhjus võib olla ju ka muus. Sisimas aga tegelikult teadsin. Vastus tuli ja mu maailm kukkus kokku. Kõlab klišeena, aga need on hetked, mil hindad oma elu täiesti ümber. Sa mõistad, et sina ise oled tähtis. Need inimesed sinu lähikonnas on tähtsad. Kõik hetked, mis sa nendega koos veedad, on väärtuslikud. Kõik muu on teisejärguline. Seekordne staadium oli IIIB, mis tähendas, et kaenla alt eemaldati kõik ülejäänud lümfisõlmed, tehti ka kogu keha uuring. Õnneks oli kogu uuritav "materjal" veel tookord puhas.