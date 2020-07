Lugeja küsib: kas arbuusiseemneid tohib süüa? 

Arbuusisööjad jagunevad kahte leeri – ühed, kes nokivad kõik seemned välja, ja teised, kes silmagi pilgutamata need alla neelavad. Kuidas siis ikkagi on, kas arbuusiseemneid tohib süüa või mitte, selgitab Sirli Kivisaar, Via Naturale funktsionaalse toitumise terapeut.

Enamik teab, et erinevate seemnete söömine on keha jaoks kasulik. Arbuusiseemneid oleme aga pigem harjunud süües välja sülitama või enne sööma hakkamist välja nokkima.