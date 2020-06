Irja Lutsar: koroonaviirus pole veel kuhugi kadunud 

5. Nakatumise kõrgpunkt on praeguseks kandunud Ameerika Ühendriikide lõunaosariikidesse ja läänerannikule, nakatuvad peamiselt nooremad inimesed, siiani pole nakatumise tõusule kaasnenud suremuse tõusu; enamus nakatunutest on noored inimesed. Kõrge on nakatumine ka Venemaal, Kesk-Aasias, Araabia poolsaarel ja Lõuna-Ameerikas samas kui Aafrika on endiselt suhteliselt tagasihoidlikult haaratud. Nagu eelnevalt öeldud on riikides, kus esialgu haiguse kulg suhteliselt hästi kontrolli all oli, tekkinud hilisemad nakatumiskolded (nt. Singapur, Jaapan, Balkani riigid).

Samal teemal Õhtuleht | Kommentaar Tõnis Lukas | Õigusriik, vaba looming ja natuke loitsimist ka 6. Huvitavaks riigiks on Iraan, kus puhang on kestnud suhteliselt muutumatuna alates veebruarist (vahepeal siiski oli väike nakatumise langus). Iraani majanduse avamine, küll suurendas mingil määral nakatumist, kuid siiani pole riigi juhtkond uusi piiranguid kehtestanud kuna Iraan majandus ei kannata piiranguid välja.

Nakatumise vältimine

7. Nakatumise vältimisel on osutunud kõige olulisemaks järgnevad meetodid. Samas on oluline märkida, et ükski neist üksinda ei pruugi efektiivne olla, efekti annab meetmete komplekt.

a. Nakatunute kiire kindlaks tegemine ja nende isoleerimine. Eestile sobivaks oli kodune isolatsioon, kuid sellega kaasneb alati risk perekonnaliikmete nakatumiseks.

b. Nakatunute kontaktide kiire kindlaks tegemine ja isoleerimine nii kauaks kui peiteperiood möödunud on

c. Sotsiaalne distantseerumine väldib infektsioonhaigusi, eriolukorra ajal ei vähenenud mitte ainult COVID-19 haigestumine vaid vähenesid teisedki infektsioonhaigused (nt. gripp, rota- ja noroviirusinfektsioon)

d. Testimise (PCR testid) hea kättesaadavus on oluline, et teha kindlaks nakatunud ja nad siis tervetest isikutest eraldada. Infektsioonhaiguste reegel, et mida väiksem on kokkupuude infektsioonhaigega seda suurem on tõenäosus mitte haigestuda kehtib siingi. Oluline on silmas pidada, et kõige efektiivsemaks osutub testimine kui tegemist on sümptoomidega isikutega, kuid on olukordi kus ka ilma sümptomiteta isikute testimine võib vajalik olla.

e. Maskid kaitsevad koroonaviiruse (ja ka teiste respiratoorsete infektsioonide) eest ja neid tuleks kasutada siseruumides juhul kui sotsiaalse distantsi hoidmine pole võimalik. Samas on oluline, et maski kandmisel järgitaks selle kandmise reegleid.

Testimine

8. Testimine – ägeda haiguse diagnostikas on kasutusel PCR test, mille tundlikkus kõigub 50-70% piires ja sõltub ennekõike millal ja kuidas on analüüs võetud. PCR testide kõrge analüütilise tundlikkuse tõttu on ka valepositiivsed testid võimalikud. Reeglina viitab positiivne PCR test ägedale haigusele. Siiski on väga hästi teada PCR jääkpositiivsus – test võib olla positiivne nädalaid pärast haiguse läbi põdemist samas kui inimene on nakkusohtlik 8 päeva pärast haigussümptoomide ilmnemist.