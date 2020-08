Hea nõu Bachi õietilgad aitavad tunnete ja tujude võimusest välja Sirje Presnal, ajakiri Tiiu , täna, 12:21 Jaga: M

Bachi õieteraapia komplektis on 38 erinevat õietilka. Iga konkreetset tilka võib otse pudelist keele peale või joogi sisse tilgutada. Aga neist võib ka segu teha. «Inimestele meeldivad personaalsed lähenemised,» ütleb Katrin, «Iga kord, kui oma tilgasegu võtad, keskendud iseendale, mõtled sellele, miks see pudelike sul kotis või riiulil on. See aitab rohkem iseenda vajadustega tegelda.» Foto: Hannes Dreimanis

Kui mõni raske emotsioon jääb liiga pikalt hinge kriipima, tuleks püüda sellest jagu saada, enne kui ta haiguseks vormub. Üks väga lihtne, ent ometigi imeväeliselt toimiv meetod on Bachi õieteraapia.