Apteeker võrdleb: milline on kõige parem haavaplaaster? 

Haav vajab kõigepealt puhastamist, võõrkehade eemaldamist ja desinfitseerimist. Esmase vahendina võiks kasutada tavalisi vahendeid, neid on nii alkoholiga kui ka ilma. Toimelt on nad samad, kuid alkoholiga vahendid kipitavad rohkem ja seega võivad lastele või madalama valulävega inimestele rohkem sobida alkoholita tooted.

Haavahooldusvahendid olenevad haava tüübist, selle asukohast ja niiskustasemest, aga ka kannatanu vanusest. Kuna plaastreid, kreeme ja erivahendeid on väga palju, siis ei saa ühte asja kõige jaoks kasutada. Näiteks on olemas spetsiaalsed kanna-, alaselja-, põletus- ja armiplaastrid. Nendest tuleb valida endale sobiv, vajadusel küsida nõu apteekri või arsti käest.

Spetsiaalseid villiplaastreid saab kasutada siis, kui vill on juba tekkinud. Ideaalne villiplaaster on diskreetne ja mugav, tõrjub vett, mustust ja baktereid ning kaitseb uute villide tekkimise eest. Enne plaastri kasutamist tuleb haav korralikult puhastada. Kindlasti ei ole vaja villi katki teha ja villiplaastrit võib vahetada alles siis, kui see on iseenesest lahti tulnud.