DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas liigesed võivad olla haiged borrelioosi tõttu? 

Teatavasti levitavad puugid entsefaliiti, mille vastu aitab kaitsesüstimine, kuid kolm korda sellest rohkem borrelioosi, mille vastu süstid ei aita. Nii et vaktsineerimine on mitme otsaga asi, kellel ameti või muidu eluviisi tõttu metsa iga päev asja, võiks ju teha, aga borrelioosi vastu see ei kaitse.

Iga haigus võib esineda kergemas ja raskemas vormis, puukborrelioos pole selles suhtes erand, omade kaugtagajärgedega, mille kohta selline küsimus:

"Olen põdenud puukborrelioosi kaks aastat tagasi, nüüd on liigesed haiged, tehti vereproov ja arst ütles, et see näitab borrelioosi. Kas tõesti ei ravitud tookord välja ja nüüd on liigeste kallal?"

Võib-olla on, võib-olla ei ole. Puukborrelioosil on tõesti olemas ka liigestevorm, mis tekitab liigestes kroonilise põletiku, aga seda esineb suhteliselt harva. Kindlasti määras arst täiendavad uuringud, sest esmane borrelioosiproov näitab ainult seda, et kunagi on borrelioosi põetud, muud ei midagi.

Borrelioosi tekitaja jätab organismi oma jälje, aga see ei tähenda muud, kui et ta on teie organismi külastanud. Sellega on nagu kurjategijaga, kes ammu pokri pistetud, aga näpujäljed on kuriteopaigal alles.