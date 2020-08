Vähki põdenud noor naine aitab nüüd teisi: „On raske näha armastatud inimest piinlemas." 

Kogu ravi vältel jätkasin ma tööl käimist. Peale igat keemiaravi seanssi olin haiguslehel nädalakese ning seejärel suundusin tööpostile. See oli keeruline aeg, kuna inimesed näevad eelkõige sinu haigust, mitte sind, ning ääretult raske oli teha tõsiseltvõetavat tööd, kui inimesed sind haletsusega kohtlevad. Ikka ja jälle kuulsin pominat, et näed ta ju nii noor ja miks ikka nii, küll see elu on ikka ebaõiglane. Ma alati kinnitasin, et ma naasen tööle täie jõu ja valmidusega ning ma ei vaja erikohtlemist, kuid ikka oli neid, kes teatasid, et no kuidas ma tulen oma pisikese murega sinu juurde, kui sul endal nii suured mured.

Kui inimene saab vähidiagnoosi, siis ma usun, et vast külma kõhuga ei suhtu sellisesse teabesse keegi.

Ääretult raske aeg oli enne täpse diagnoosi teada saamist, mil mõtteid ründasid erinevad kujuteldavad stsenaariumid. Ega siis ilma asjata ei ütle psühholoogid, et hirm on meie enda fantaasia vili ja see lööb inimese lukku, teda ei ole võimalik juhendada, aidata, mõjutada, suunata – ta lihtsalt on…vang enda välja mõeldud lugudes.

Diagnoosiga saabus mingil määral rahu

Tekkisid konkreetsed plaanid ja tegevuskavad, ellu saabusid täiesti uued sihid ja eesmärgid. Tehtud said põhjalikud väärtuste inventuurid. Ma sukeldusin raamatutesse ning ammutasin endasse kõike, mida arvasin endale kasu toovat. Lugesin onkoloogilise alatooniga raamatuid, esoteerikat, eneseabi, toitumisteavet, psühholoogiat jne, hakkasin praktiseerima meditatsiooni ja sügavat kõhuhingamist. Suunasin teadlikult oma mõtteid ning minu igapäeva osaks sai ülevoolav tänulikkuse praktiseerimine ja hetkes kohal olek. Teadmine, et sa ei saa 100% kontrollida oma elu kulgu, küll aga tõdemine, et sa saad 100% kontrollida oma reageeringuid ja emotsioone, tõi mulle vabaduse.

Ma ei pea ennast täielikuks kristlaseks, olen sümbioos kuskil seal keskel, küll aga tulid ööl enne operatsioonile minekut ladusalt üle mu huulte Meie Isa Palve read. Olen lapsena ristitud oma vanavanemate soovil ning käinud ka pühapäevakoolis. Kodune kasvatus oli paraku kristlikust kasvatusstiilist seitsme maa ja mere kaugusel, kuid uskumatul kombel olid palvesõnad otsast lõpuni peas.

Ükskõik kas me tahame seda tunnistada või ei, aga usklikud oleme me kõik. Kui mitte enne, siis rasketel hetkedel elus pöördub meist igaüks oma Looja poole, oma Kõiksuse poole ning palub tuge, õnnistust ja jõudu, pakkudes vastu alandlikkust ja tänu, saades aru, et midagi siin elus on siiski ette määratud meie tahtest olenemata.