HIGISTAD PALJU ROHKEM KUI VAREM? 7 tervisehäda, miks higi voolab ojadena 

Liigsel higistamisel võib olla palju põhjusi ja alati ei pea kahtlustama mingit ränka tõbe, kuid hea on see võimalus siiski välistada. Tasub tähele panna, kas peale higistamise on veel mingeid tervisemuresid, näiteks väsimus, ootamatu kaalulangus või rütmihäireid. Siis on suurem võimalus, et higistamise taustal on mõni haigus.