KOROONAHAIGE VÕI MITTE? Noor mees: „Ka mina käisin Tartus ööklubis, lugesin päevi ja arvutasin.“   

Ühel õhtul teatas Kristjan peresõpradele, et lubatud kokkusaamine jääb ilmselt ära. „Käisin Naiivis,“ andis ta teada. See-eest jõudis noor mees juba mujal liikuda, sest tal polnud võimalikust nakatumisohust aimugi. „Käisin maal ema-isa juures, sest alles mitu päeva hiljem tuli ju välja, et klubis oli ka koroonahaige.“ Kristjan jälgis tervist, luges päevi ja arvutas, millal võib haigus ka temal avalduda.

Kristjan (35) sai „põnevatest“ koroonauudistest Tartu klubiöös teada meediast ega arvanud, et see võiks teda puudutada. „Algul lugesin, et koroonahaige oli käinud Vabankis, aga seal ma pole aastaid käinud ja ei tõmba ka.“

Isegi siis, kui kirjutati, et ka Naiivis olevat olnud koroonahaige – keegi soomlane –, ei osanud mees seda endaga kuidagi seostada, kuigi seal oli ta tõesti aega veetnud.

„Esimeste uudiste juures polnud kuupäeva. Aga kui tuli juba info, et see oli 24. juuli õhtul, siis hakkasin mõtlema, et oot-oot, mis päev see oligi, kui ma Naiivis käisin. Vaatasin kalendrist: oi, aga ma ju olin ka seal!“