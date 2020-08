SUITSETAMINE VÕIB LEVITADA KOROONAVIIRUST: Galicia keelas avalikes kohtades tossutamise 

Pärast nakatunute arvu kasvu piirkonnas soovitasid karmi meetme võtta tarvitusele terviseeksperdid, kes leidsid, et suitsetamine võib aidata levitada koroonaviirust, kirjutab El Pais. Keeld käib nii tavaliste kui ka elektrooniliste sigarettide kohta.

Hoiatatakse, et nii suitsetamine kui veipimine suurendavad riski nakatuda koroonaviirusega, sest suitsu välja hingates jõuavad piisakesed ka teiste inimesteni, kes on lähedal. Pealegi ei saa suitsetav inimene kanda maski ja katsub suitsetades sõrmedega ka oma suud. Ohtlikuks peetakse ka vesipiibu tõmbamist, mis on saanud nii tavaliseks paljudes baarides ja klubides.