HAIGUS TULEB HIILIVALT: 12 märki, et su maks hakkab üles ütlema 

Suvi on nii mõnelegi maksale suur katsumus, sest juuakse ohtralt alkoholi ja süüakse rasvaseid grillroogi. Kui iga päev napsutada, on suur oht, et tekib ohtlik maksa rasvumine. Ka raju mitmepäevane joomine põhjustab maksa rasvumist. Igaüks, kes tarvitab alkoholi iga päev, peaks muretsema maksa pärast – isegi kui joodud kogused on väiksed. Peaaegu kõigil, kes liialdavad alkoholiga, areneb rasvmaks, mis osadel viib ka maksatsirroosini.

Tasub meeles pidada, et maksahaigustel võib olla ka teisi süüdlasi peale alkoholi. Maksahaiguste riski tõstavad näiteks ülekaal ja vanus. Naistel kasvab maksahaiguste risk pärast menopausi. Ülekaal võib rikkuda maksa isegi siis, kui inimene ei napsuta, kuid eriti kahjulik paar on ülekaal ja joomine.

Maksa kahjustumine kulgeb sageli aeglaselt ja haigus annab endast alles siis tunda, kui see on juba kaua kestnud. Kui on ilmnenud juba mingid häired, on napsutajatel viimane aeg lõpetada joomine ja minna arsti juurde. Oma maksast tasub hoolida nii palju küll, et mitte ootama jääda, kuni häda on juba suur.