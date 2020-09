SAATUSLIK KOROONAVIIRUS: sellistel inimestel on suurem risk sattuda haiglasse ja ka surra 

Teatavasti soodustab rasvumine mitmete tõbede tekkimist, näiteks haigestumist diabeeti või kõrgvererõhutõppe, kuid see võib mõjutada ka koroonahaiguse kulgu. Rasvunud inimestel võib see kulgeda raskemalt: risk sattuda Covid-19 tõttu haiglasse on kaks korda suurem ja risk sellesse surra on ligi 50% kõrgem, selgub ülemaailmsest uuringust. Põhja-Carolina ülikooli teadlased analüüsisid üle maailma tehtud 75 uuringu andmeid, mis hõlmas ligi 400 000 patsienti, kirjutab BBC.

Teadlased hoiatavad samuti, et koroonaviirusevastane vaktsiin ei pruugi rasvunud inimestel toimida piisavalt tõhusalt. On teada, et näiteks gripivastane vaktsiin on vähem tõhus inimestel, kelle kehamassiindeks on üle 30.