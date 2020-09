Tallinn Music Weeki osalejal tuvastati koroonaviirus: terviseamet on tema kontaktisikud kaardistanud 

Ka järgnenud küsimusele ei antud vastust, kirjutades ajakirjanikule: "Loodame, et mõistate olukorda." Nüüd on festival aga seda oma sotsiaalmeedialehel kinnitanud.

"Kõik kontaktsed, kes on siiani käinud testimas, on saanud tänase seisuga negatiivsed testitulemused ning kõik kontaktsed, kes terviseametilt vastava soovituse said, püsivad eneseisolatsioonis. Juhul kui terviseamet ei ole teiega ühendust võtnud, ei ole teil ka eneseisolatsiooni kohustust. Vastavalt kehtivale andmekaitseseadusele ei ole meil ega ühelgi kolmandal isikul õigust avaldada või kinnitada eriliiki isikuandmeid, sh. terviseandmeid. Festival tänab kõiki osalejaid, partnereid ja publikut, et pidasite kinni kehtestatud viirusetõrje reeglitest. Hoidkem üksteise tervist - nii füüsilist kui ka vaimset! Kaitskem ka üksteise õigust privaatsusele ja olgem lugupidavad. Teemaga tegeleb nüüdsest terviseamet."

Festival lükati koroonapiirangute tõttu märtsist augustisse ning mitmed artistid ei saanud kehtivate reisipiirangute tõttu festivalile esinema tulla.