KALLISTAMINE VÕIB TUUA KOROONA: kui embad sellisel viisil, on nakatumisrisk väiksem 

Juba koroonapandeemia algusest on soovitatud vältida kätlemist, musitamist ja kallistamist. Mõned eksperdid väidavad, et kallistamine pole väga riskantne tegevus, kui teha seda õigel viisil, kirjutab WebMD. Loomulikult tuleb kaaluda, keda ja kus kallistada. Mida suuremat hulka inimesi sa embad, seda suurem on ka oht nakatuda – seega jäta kallistused pigem kõige lähedasemate tarvis. Aga ainult siis, kui nemadki hoiavad au sees nakatumise vältimise reegleid.

Tark on loobuda riskigruppi kuuluvate inimeste kallistamisest. Seega ära kallista üle 60aastasi ja neid, kes põevad mingit haigust, näiteks kopsuhaigusi või vähki. Ja nagu paljud muud tegevused, on väljas kallistamine ohutum kui siseruumides.

See tehnika aitab vältida, et hingaksid sisse teise inimese väljahingatud õhku, kus võib olla koroonaviiruse osakesi. Pea meeles, et viirust võib levitada ka inimene, kellel pole üldse Covid-19 tunnuseid või need pole veel välja löönud.