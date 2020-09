Toitumiskonsultant vastab: kas menopaus tõstab kehakaalu? 

Foto: Istockphoto

Seoses menopausiga märkan, et mu kehakaal on hakanud tõusma, kuigi elustiil on samasugune nagu varem. Olen lugenud, et see on paratamatu, et üleminekueaga tuleb kümme kilo juurde. Aga ei tahaks sellega kuidagi leppida. Kas on võimalik kehakaalu tõusu peatada?