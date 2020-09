Toitumisterapeut vastab: kas tasub aiasaadusi kuivatada? 

Vastab toitumisterapeut Kaia Palumaa:

Hooajal soovitaks süüa värskeid aiasaadusi nii palju kui võimalik, sest meie kliimas on see aeg lühike ning tuleks võtta maksimum meie enda ümber kasvanud saagist. Sellel hetkel on neis ka kõige rohkem C-vitamiini, sest säilitades hakkab see vähenema.

Sissetoodud aprikoose, virsikuid jne soovitan kuivatada ainult juhul, kui need on mahetooted. Sama kehtib ka kohalikult turult ostetud toodete kohta. Ise kuivatades saame kontrollida nii toote päritolu kui ka seda, mis aineid on kuivatamisel lisatud.

Kui rääkida kuivatamisest, siis selle käigus eraldub saadustest vedelik ja suhkrute kontsentratsioon suureneb ehk algsest mahlasest viljast saab väike, aga energiarikas amps. Veebikeskkonna NutriData andmetel on näiteks värskes 100grammises õunas 10,5 g suhkruid, kuid 100 g kuivatatud õunas juba 60,2 g suhkruid. Seega on kuivatatud puuviljad ja marjad väga toitvad, kuid samas sisaldavad need ka rohkelt kiudaineid, vitamiine ja mineraalaineid. Ainuke vitamiin, mille kontsentratsioon väheneb, on eelmainitud C-vitamiin.

Kuivatatud viljade söömisega võib kergesti liiale minna, sest need on magusad ja maitsvad. Peab jälgima, et kogustega üle ei pingutaks, sest ka need võivad kergesti põhjustada kaalu- ja veresuhkru tõusu. Samas on need väga head ja tervislikud vahepaladeks ning magustoitude ja müsli sisse panemiseks.

Loomulikult ei pea ju ainult puuvilju kuivatama, kuivatada saab ka seeni, köögivilju, marju, seemneid, ravimtaimi, leiba, liha ja isegi muna ning suppe.

Internetist leiab palju põnevaid soovitusi ja nippe, näiteks sõstraid on parem kuivatada püreena, köögivilju võiks enne maitsestada jne. Hea oleks osta reguleeritava temperatuuriga kuivati, et saaks kuivatada madalamatel temperatuuridel. Just nii on tagatud vajalike vitamiinide ja mineraalallikate säilimine.