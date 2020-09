Arst vastab: miks mu silmaalune üles paistetab? 

"Läksin perearsti juurde, kes leidis mu alumise lau limaskestalt väikese punni ja arvas, et see oligi asja põhjus. Ravivate silmatilkade abil see probleem taandus. Aga ma pole kunagi varem kuulnud sellistest punnidest – mis põhjusel need tekivad, kas on olemas selline allergia või on see hoopis nakkus?" kurdab lugeja.