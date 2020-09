DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks söögiisu on kadunud? 

Lihtne küsida, raske vastata. Otsa on saanud söögiisu. Selles vanuses väheneb maitsetundlikkus, ei saa enam toidust õiget elamust. Seedimine on loium. Ainevahetus on aeglasem – vastavalt toiduvajadus väiksem. Liikumist on vähem – sellest kah isu viletsam. Nii et rohkem liikuda, värskes õhus olla niipalju kui võimalik, ja vahest ka lihtsalt ennast sööma sundida. Võtta seda kui mitte kõige meeldivamat, kuid siiski eluks vajalikku toimingut. Sest arst käskis süüa.