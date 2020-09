KUULO KUTSAR KOROONAST: me ei saa epideemia kulgu oluliselt mõjutada, sest meil puudub kõige olulisem relv 

2. faasis uuritakse mõnesajal vabatahtlikul vaktsiini efektiivsust ja immunogeensust – kuivõrd hästi suudab vaktsiin rakendada tööle immuunsüsteemi rakud

"3. faasis uuritakse mitmel tuhandel vabatahtlikul neid samu toimeid, st efektiivsust ja immunogeensust ning ühtlasi määratakse kindlaks optimaalne, parim, inimestele sobivaim vaktsiinidoos, mida edaspidi manustada," selgitab Kutsar.

Kuulo Kutsar rõhutab, et väga oluline tegur on vaktsiini efektiivsus. Ühest küljest jälgitakse, kui efektiivselt toimib vaktsiin vabatahtlikel kliiniliste katsetuste käigus, aga teisest küljest, kuidas see toimib praktilises elus.

„Me peame meeles pidama, et vabatahtlikud valitakse välja väga rangete reeglite järgi – kes sobib ja kes ei sobi. Tingimuste nimekirjad on väga pikad. Teine efektiivsuse tüüp on nn vaktsiini praktiline efektiivsus, mida jälgitakse pärast seda, kui seda on lubatud kasutada laial avalikkusel, inimestel, keda pole välja valitud. Nendel inimestel on kroonilised haigused, neil on vastunäidustused jne. Nii et väga tähtis on vaktsiini praktiline efektiivsus.“

Kutsar toob näiteks gripivaktsiini. „Kõige sagedamini puutume kokku gripivaktsiini efektiivsusega, sest igal aastal peab ju tootma uue gripivaktsiini ja inimesed peavad ennast uuesti vaktsineerima. Kui võtta tootja gripivaktsiini info, siis seal on efektiivsuseks määratud 90% ja rohkem. Praktikas aga teame, et gripivaktsiini efektiivsus varieerub hooajati ja vahel on see olnud isegi 29%, vahel 52%, parimatel juhtudel jõuab see kuskil 70% juurde."

Kutsar märgib, et möödunud nädala lõpu seisuga on Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel ainult üheksa vakstiini, mis on jõudnud kolmandasse kliiniliste uuringute faasi.

Kutsari sõnul loodetakse praegu kõige rohkem Oxfordi ülikooli ja AstraZeneca vaktsiinile. USAs loodetakse põhiliselt Moderna vaktsiinile, aga ka Hiinas arendatakse hoolega mitut vaktsiini.