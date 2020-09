Leukeemiat põdenud naine:  kujutan ette, kui raske oli vanematel, aga mina naersin kogu aeg 

Esimene märk leukeemiast hakkas silma pärast ujumiskäiku. „Ema nägi kubemes suurt muna ja järgmine oli juba perearst, kes saatis haiglasse. Nii et 1. septembril käisin koolis aktusel ja 3. septembril olin juba haiglas,“ meenutab Liisbeth hiljuti tehtud videos. Toona tundus haiglas olemine talle pluss – koolis käima ju ei pea. Ta ise ei saanud aru, mis tal viga on. „Eks esimene aasta läkski niimoodi, et jess, minu jaoks on see pikk suvepuhkus. Aga hiljem, kui teada sain, mis mul viga on, hakkasin küll mõtlema.“

Naisel on 22 aastat olnud üks arst. „Ta ei pane mind täiskasvanute listi. Tema ongi minu arst. Kui mul on mingi mure, siis ma võin talle iga kell kirjutada või helistada. Kui ma helistan talle näiteks vereanalüüside pärast, siis ta ütleb alati: Liisbeth, ära vaata tagasi, vaata ainult edasi – kõik on hästi.“

Ravi talus Liisbeth väga hästi, tal ei olnud kordagi paha olla ja ta ei oksendanud. „Ükskord oli mul palavik, siis tuli väike paus ja tehti keemiaravi edasi. Ainult keemiat ma saingi, kiiritust ei tehtud, luuüdi ei siirdatud.“

Kõik läks väga hästi ja haiglas veedetud aeg ei olnud tüdrukule üldse masendav või kurb. „Õhtuti tuli vahepeal koduigatsus peale, aga kõik õed olid väga toetavad ja sõbralikud, käisid ja lohutasid. Tegin lollusi! Raiskasin kummikindaid väga palju – puhusin neid täis, joonistasin nägusid peale, tegin veepomme neist. Et ikka lõbusam oleks kõigil.“

Kord ravipausi ajal sai tüdruk koju ja nagu kodus ikka, oli ta T-särgi ja teksadega. Pea oli kiilas.

„Isale tuli kaks töökaaslast külla ja üks küsis – ohhoo, kas meil hakkab siin keegi sõjaväkke minema. Anname neile andeks, sest nad ei teadnud, mis toimub,“ mõistab Liisbeth.