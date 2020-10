KUU AEGA TÄITSA KAINE: mida saab töökoht teha, et inimesed ei jooks? 

Tervise Arengu Instituut (TAI) on ärgitanud ka ettevõtteid ja organisatsioone liituma aktsiooniga „Septembris ei joo“, millega kutsutakse inimesi üles andma kehale ja vaimule puhkust alkoholist.

„Täiskasvanud inimesed veedavad suure osa päevast tööl ning seega on töökeskkonnal väga suur roll hoiakute, normide ja väärtuste kujundamisel. Kui töökoht toetab tervislikke valikuid, on töötajatel lihtsam püüelda alkoholivaba elustiili poole,“ selgitas TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.

TAIs on läbi mõeldud, kuidas tähistada töö juures tähtpäevi ja sündmusi. „Oleme kokku leppinud, et päevastel ühisüritustel või sünnipäevade tähistamisel alkoholi ei pakuta, samuti ei paku me seda asutuse kulul ka õhtustel üritustel,“ sõnas Jakobson.