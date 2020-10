Covid-19 viirus võib mõnedel pindadel kuni kuu aega elus püsida 

Austraalia riikliku teadusagentuuri järeldused näitavad, et Sars-Cov-2 võib pindadel elus püsida palju kauem, kui seni arvati. Viirus levib kõige sagedamini siis, kui inimesed köhivad, aevastavad või räägivad, vahendab BBC.

Kuid eksperdid ütlevad, et viirust võivad levitada ka õhus olevad osakesed, samuti sellised pinnad nagu metall ja plast.

Varasemad laboriuuringud on näidanud, et Sars-Cov-2 suudab pangatähtede ja klaasi peal püsida kaks kuni kolm päeva, plastist ja roostevabast terasest kuni kuus päeva, ehkki tulemused on erinevad.