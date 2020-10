LUUD JA LIIGESED VALUTAVAD? Siis on kasulikud need toidud ja vitamiinid!  

Sageli küsivad patsiendid, kas luu- ja liigeshaiged peaksid ennast näiteks gripi vastu vaktsineerima. Üldine seisukoht on, et igale haigele lähenetakse individuaalselt ning raviarstiga kokkuleppel tehakse otsus. Enne bioloogilise ravi alustamist on ülioluline immuniseerimised ära teha, kuid selle üle arutavad patsient ja arst omavahel. Õena saame patsiendile rõhutada immuniseerimise olulisust ja vajalikkust raviarstiga teemat arutada.

"Sportlikuks tegevuseks ei sobi sellised liigselt liigeseid koormavad tegevused nagu jooksmine, hüppamine, pallimängud," ütleb õde Kersti Ossaar. Foto: Erakogu

Kasuks tuleb toitumise korrastamine täisväärtusliku toitumise tavade kohaselt, mis aitavad vähendada kehakaalu ja hoiavad korras seedimise. Põletikke pärsivad C- ja E-vitamiin (C-vitamiin on vajalik kaitsemehhanismide tööks, E-vitamiin pikendab rakkude eluiga) ning suurem kiudainete sisaldus toidus, sest nende hulgast sõltub soole tervis. Terve sool aitab kehal mürkidest vabaneda.

Tugeva põletikuvastase toimega on ka ingver, ananass ja maitsestamata kurkum. Lisaks on ülioluline, et toidus oleks piisavalt D-vitamiini ja kaltsiumi. Juhul kui seda toiduga piisavalt ei saa, tuleb purgist juurde võtta. D-vitamiini puudus mõjutab immuunsüsteemi, närvisüsteemi, tekitab osteoporoosi, unisust ja halba meeleolu. Aga enne, kui haarata D-vitamiini purgi järele, soovitan lasta määrata veres D-vitamiini tase ja vastavalt tulemusele annus paika panna.

Foto: Pixabay

Sööma peaks rahulikult ja iga suutäit korralikult läbi närides. Uuringud on näidanud, et nendel, kes toitu rohkem mäluvad, on täiskõhu tunnet tekitavate hormoonide tase kõrgem ning see omakorda vähendab tarbitavate kalorite hulka. Lisaks tervislikule toidule peaks olema füüsiliselt aktiivne, sest nõnda on meeleolu parem, uni kvaliteetsem ja stress väiksem.