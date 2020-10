ARSTID ÜTLEVAD OTSE: ebaravi ja pseudoteadused on surmava mõjuga

Joller kirjutab, et kuigi manifest on suunatud Euroopa Liidule, on sellel allkirju ka maailma kuklapoolelt – mure on ülemaailmne.

„Täna, kui me peaksime teaduse ja meditsiini saavutuste üle rõõmu tundma, püüavad arstid ja teadlased üha enamatele inimestele seletama elementaarset: et Maa on ümmargune ja vaktsiinid kaitsevad, vähiravi toimib ja mürke ei tohi sisse võtta.

Üht, selle manifesti algatajat Fernando Cerverat (Hispaania) on ebaravi pakkujad korduvalt kohtusse kaevanud, sest ta on avalikult rääkinud homöopaatiaga kaasnevatest ohtudest. Sellesama manifesti allkirjade kogumise aegu häkiti serveritesse, nii et manifesti autorite juurdepääs sellele oli takistatud. Serverites olevad andmed õnnestus taastada. On selge, et seda kõike ajendab hirm.

Hirm, et inimesed saavad pettusest aru.

Hirm, et kergelt saadud sissetulek väheneb või kaob sootuks.

Hirm, et sõnavabaduse sildi all ei tohigi enam valetada meeleheitel inimestele.

Hirm, et äkki riik tõesti võtab ohjad enda kätte ja lõpetab praktikad, mis inimesi kahjustavad ja tapavad.