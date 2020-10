DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks pea valutab hommikul? 

Kui ainult hommikul, siis on halvasti magatud. Näiteks vales asendis. Kui padi liiga kõrge või liiga madal, siis lülisamba kaelaosas surub närvid ja veresooned mitmeks tunniks kinni ja nii see peavalu tekib. Liigutades läheb üle.

Aga teine võimalik põhjus on sokid. See ju tuntud tõsiasi, et kui sokkides magada, siis hommikul pea lõhub valutada nii mis kole. Ei maksa nii sügavale pudeli põhja vaadata, et ei suuda õhtul sokkegi jalast võtta.