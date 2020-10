Uudised Suri koroonavaktsiini uuringutel osalenud inimene Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 10:04 Jaga: M

Foto: Vida Press

Brasiilia tervishoiuametnikud andsid teada, et suri vabatahtlik, kes osales koroonavaktsiini kliinilistes uuringutes. Kõne all on üks paljulubavamaid vaktsiine, mida arendavad AstraZeneca ja Oxfordi ülikool. Samas teatas ülikool, et kliinilised uuringud jätkuvad, kirjutab Reuters.