KÕHUVALU, VÄSIMUS, PAHA OLLA: lapse mure taga on sageli hoopis hingehäda 

Foto: Pixabay

SA Tallinna Koolitervishoid juhatuse esimees Kädi Lepp: “Lapse -ja noorukiiga on äärmiselt tundlik arenguperiood, mistõttu on kooliõe ülesanne õpilaste tervisekontrolli läbiviimisel tuvastada lisaks füüsilistele parameetritele ka muid õpilaste tervist mõjutavaid tegureid ehk siis uurida nende elu-olu, käitumist, harjumusi ja tundeelu. Nii saab kooliõde avastada lapsed, kel mingid riskifaktorid juba olemas, et oleks varases staadiumis võimalik neid kõrvaldada või vähendada.

Pole uudis, et noorte seas on sagenenud ka ennastkahjustav ja riskeeriv käitumine. Neid ilminguid põhjustavate tegurite väljaselgitamine on eriti keeruline, kuna selline käitumine võib avalduda mitmel moel – mõnikord on see demonstratiivne, mõnikord hästi varjatud. Probleemi lahendamine pole alati jõukohane pere- ja kooli tasandil, samas on erialaspetsialistide nõustamisele pääsemine ikka veel raskendatud.