OLEN KINDLASTI HAIGE! Kuus tunnust, mis viitavad hoopis hüpohondriale 

Kas ma olen tõesti haige või lihtsalt kujutan neid sümptomeid endale ette? Kõik reklaamid, filmid ja jutuajamised tuletavad ju meelde ümbruses varitsevaid terviseohte. Äkki on mul hüpohondria? Aga mis see üldse on?

Juba pikemat aega oli üks mu kliente, keskeas naine, heietanud ärevaid mõtteid, saamata endas selgust.

„Vahel tundub, nagu mul oleks väike palavik, pea ja kondid valutavad. Guugeldasin internetis, et mis haiguse sümptomid need võiksid olla. Sain vastuseks hulga haigusi. Läksin arsti vastuvõtule ja doktor ütles mulle, et alles ma käisin siin oma tervise üle kurtmas. Ta tuletas meelde, et eelmisel korral tehti mulle põhjalikud uuringud ning nende tulemused näitasid, et kõik oli korras. Minu vanuses võibki tervis endast natuke tunda anda, see on loomulik,“ jutustab ta.