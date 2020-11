400 000 eurot vähihaigetele lastele: kuhu kulub Pardirallil kogutud raha? 

Aeg-ajalt jõuab avalikkuseni abipalveid rahastada vähihaige lapse ravi välisriigi kliinikus. „Meie liidu põhimõte on see, et teeme koostööd arstidega ja saame aidata neid, kes meie poole abi saamiseks pöörduvad,“ kõneleb Semm.

Tõenduspõhiselt tunnustamata alternatiivravi meetodeid ei toetata annetustest. „Loomulikult toetame selliseid ravivõimalusi, mida tunnustavad Eesti arstid, kuid mida Eestis pole võimalik pakkuda ning mida Eesti Haigekassa ei hüvita. Kõige olulisem on põhimõte, et usaldame Eesti arste, kellega teeme väga head koostööd,“ rõhutab Semm.

Diane haruldast pahaloomulist kasvajat raviti Šveitsis. Foto: Erakogu

Imearmas Diane Ester alustas 2019. aastal, kui ta oli 2-aastane, ravi Šveitsis Lausanne’i ülikooli kliinikumis professor Munier` hoole all. „Väiksel tüdrukutirtsul diagnoositi Eestis silma võrkkesta pahaloomuline kasvaja ja siinsed ravivõimalused ei oleks taganud lapsele nägemise säilitamise, kuna tegemist oli väga haruldase juhtumiga. Õnneks tuli haigekassa appi ja garanteeris lapse ravi Šveitsis, küll aga jäid transpordi- ja majutuskulud pere kanda. Siin saimegi väikese tüdruku perekonnale appi tulla. Tänaseks on Dianele jäänud vaid tervisekontrollid ja haigus on remissioonis ehk võib juba öelda, et ravi on tüdrukutirtsu aidanud.“