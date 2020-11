KULUTULENA LEVIVAD KUULUJUTUD: kui midagi pekki läheb, kirjutatakse surmapõhjuseks koroona! Seda pole olemaski! 

Oktoobri lõpus kirjutas Õhtuleht väga levinud juttudest, nagu koroonadiagnooside eest makstaks – arstidele, õdedele, haiglale, lahkunu omastele. Selle peale kirjutasid kümned lugejat, justkui neil oleks fakte, et see on tõesti nii. “Minu tuttavale pakuti ka Tallinna haiglas 200 eurot, kui surmatunnistusele võib kirjutada põhjuseks koroona, kuigi inimene suri vanadusse,” kirjutas üks naisterahvas. Küsimus jääb – kas kõik vaikitakse tõesti maha? Äkki pole koroonat olemaski?

“Loll jutt suhu tagasi!“ põrutas sääraste arvukate “faktide” peale lugeja, kelle meelest ei maksa igasugu kuulujutte uskuda. Aga kui loll jutt ei taha suhu tagasi minna, vaid tahab hoopis veelgi laiemalt levida?

Uskumatult paljud on ikka veendunud, et kuuldused koroonadiagnooside võltsimisest ja surmajuhtumitega liialdamisest pole lihtsalt plära, kommentaariumis lärmamine, naised-saunas-rääkisid-jutt, vaid kindlamast kindlam tõde. “Aga nii on kogu maailmas, ärgake ometi üles!” teeb üleskutse lugeja, kes on kindel, et koroonasurmasid näidatakse rohkem, kui neid tegelikult on. Keegi teab lausa, et Maailma Tervishoiuorganisatsioon maksab riikidele selle eest.