Hea une nimel tasub pingutada! Nende nippidega saad end korralikult välja magada 

Merit on enda sõnul unegurmaan. Naine kinnitab, et une nimel tasub pingutada, sest hästi magades muutuvad paremaks hommikud, sellele järgnev päev ja niiviisi ka kogu elu.

«Mõned harjumused on meie elus nagu doominokivide esimene klots – kui sellega on kõik korras, mõjub see hästi ka ülejäänud elule. Rahaharjumused ja uni on kaks sellist asja, mida tasub oma elu parendamisel tunda,» räägib ta.