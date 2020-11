APTEEKRID PALUVAD: kallid inimesed, tulge apteeki maskiga ja pidage kinni 2 + 2 reeglist! 

EPALi juhi proviisor Ly Rootslase sõnul oleme kahjuks taas olukorras, kus koroonaviiruse levik on Eestis oluliselt suurenenud ja meil kõigil tuleb olla hoolas, et takistada selle levikut.

“Apteeker on sageli inimesele esmaseks kontaktiks lihtsamate tervisemurede lahendamisel. Nii nagu kevadel, teevad apteegid ka praegu kõik endast oleneva, et jääda avatuks ka siis kui suurem osa tervishoiuteenustest võib olla piiratud kättesaadavusega,“ selgitas Rootslane.

Proviisorapteekide Liit paneb südamele, et kõik apteeki tulijad oleksid mõistvad nii iseenda kui ka teiste suhtes ja aitaksid haiguse levikut takistada. „Väga oluline on kanda apteeki tulles maski ja pidada kinni 2 + 2 reeglist.” Vastutustundlikult käitudes tagame, et apteekrid püsivad terved ning külastajad ei nakata teineteist.