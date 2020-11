KORD POSITIIVNE, KORD NEGATIIVNE: miks koroonatestid võivad näidata erinevaid tulemusi?  

Õhtulehega võttis ühendust hämmastunud mees, kes tegi lühikese aja jooksul mitu koroonatesti nii Eestis kui Soomes – kord oli tulemus negatiivne, kord positiivne. “Kuidas on selline asi üldse võimalik, kui väidetavalt pidi olema väga ohtlik ja nakkav haigus, aga 48 tunniga tulemused muutuvad ja enesetunne on endiselt väga hea? “ imestab Soomes ehitajana töötav mees. Perearst Piret Rospu arvates on selles loos mitu õpetlikku momenti.

Eestis tehakse iga päev tuhandeid koroonateste. Tuhanded inimesed ootavad pingsalt vastust, kas nad on nakatunud koroonaviirusega või mitte, millest omakorda sõltub, kas nende lähedased, sõbrad või tuttavad osutuvad lähikontakseks. Kas tuleb jääda eneseisolatsiooni või saab minna kooli, tööle, sõprade juurde?

Lugu, mida kirjeldab Tanel (nimi muudetud – toim.), sai alguse umbes paar nädalat tagasi Soomes. Et pääseda objektile, pidid mehed tegema koroonatestid. Viis meest – neli negatiivset vastust, üks positiivne. “Kästi jääda karantiini, aga tulime kiirelt Eestisse, sest meid ei lastud objektile. Tegime kaks päeva hiljem uued testid ja tulemuseks viis negatiivset.”