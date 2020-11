TEEL KOROONAKUTSELE: kiirabitöötaja murrab müüte maskist 

"Kirurgiline (no see tavaline, kolme kihiga, väljast sinine v roheline) mask kaitseb teisi sinu eest, kui peaksid olema enese teadmata nakatunud. Kui kõigil need näos oleks, siis oleksime kõik kaitstud. Sa ise v-o ei usu, et haigus on üldse olemas v oled kindel, et sinu immuunsus ei ründa ja ei tapa sind, aga kui kindel sa oled, et selle võõra oma samamoodi käitub? Oled sa valmis olema tapja?Palun kandke maski!" kirjutab kiirabitöötaja, kes ise on fotol kaitseülikonnas ja maskiga teel potentsiaalsele koroonakutsele.