KAS ME TUNDUME AJUKAHJUSTUSEGA? Koroonaosakonnas töötanud naist solvavad rumalad arvamused maskide kohta 

Maris Sinki kohta on kõige õigem öelda praktiseeriv meditsiinitudeng. Ta töötab ja teeb ka praktikaid haiglas. Covidi puhangu ajal Saaremaal töötas ta kõige suuremas Covidi-osakonnas, praegu aga Covidi testimispunktis.

"Teate sõbrad, lihtne küsimus: kas ma tundun teile ajukahjustusega?" küsib ta oma Facebooki-lehel

Mina, mu kolleegid, kursusekaaslased lähevad iga päev tööle ja panevad ette maski, et kaitsta teid ja siis me loeme meediast, kuidas maski kandmine tekitab ajukahjustust ja üldse on need ühed saadanast asjad välja mõeldud.

Meie kanname maske terved pikad päevad ja me keegi ei tunne, et meie aju oleks kahjustunud sellepärast. Teilt palutakse kanda maski ainult siis, kui satute rahvarohkesse kohta. No kui palju seda siis teil päeva jooksul ette tuleb?

Ärge kandke siis, keegi ei saa teid sundida selleks, aga olge nii palju viisakad nende inimeste suhtes, kes neid on pidanud alati tööalaselt kandma. Hapnikutase organismis ei lange mitte üks protsent, kui kanda tavalist kirurgilist maski.