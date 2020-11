Lapsed Mida teha, kui su teismeline tuleb ja teatab, et hakkas veganiks? Annaliisa Post, MTÜ Loomus , täna, 14:23 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

Aina enam noori otsustab täistaimse toitumise kasuks, kuid vanemates võib see tekitada rida küsimusi ning arusaamatust. Kuna november on ülemaailmne vegankuu, toob loomade eestkoste organisatsioon Loomus teieni ühe ema ja kahe noore neiu loo, mis aitavad paremini mõista, millist tuge noored oma vanematelt ootavad ja vajavad.Maia-Liisa (43)Viie aasta eest ütles minu vanem tütar, kes toona oli 15, et ta on vaadanud palju videoid ja lugenud netist infot intensiivfarmide kohta ning see, mis loomadega tehakse, on kohutav ja kole. Ta käis välja mõtte, et me võiks loobuda liha söömisest. Olles ka ise selle teemaga veidike tuttav, ei olnud mul talle öelda ühtegi argumenti, miks loomade söömine tolereeritav peaks olema.Minu esimene vastus oli, et on tõesti õudne, et loomadega nii tehakse ning sellele pole vabandust, kuid ma ei oska ilmselt kuidagi tagada, et kasvav organism liha tarbimata kõik vajaliku kätte saaks. Lubasin tema ettepaneku peale mõelda ning jõudsin arusaamani, et kui o