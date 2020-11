Kaotasid põletiku või trauma tõttu hamba? Tänapäevane meditsiin leiab kiirelt lahendused! 

Implantaat on eriti hea variant just siis, kui on vaja asendada üht hammast. „Näiteks silla puhul on vajalik naaberhammaste lihvimine. Samas pole tervete hammaste lihvimine kõige parem mõte. Implanaatide puhul asendame vajadusel ainult ühe hamba ja naaberhambaid ei puuduta,“ selgitab dr Torbek. Sealjuures on materjalid koesõbralikud ning tervisele halvasti ei mõju.

Mitme kõrvuti asetseva hamba puudumisel saab ainult osa neist asendada implantaatidega ja valmistada sildprotees. Kui lõualuus puuduvad kõik hambad, on enamasti võimalik paigaldada 6 implantaati ja neile toetuv kõiki hambaid asendav sildprotees.

Pirita Hambaravis tehakse kohapeal implantaatidele positsioneerimist ja asetatakse neid läbi operatsioonikape. Samuti, kui alalõuas liiguvad täisproteesid, saab asetada implantaate ja sinna proteesi fikseerida. Niisiis ei pea alati uut täisproteesi tegema.

Dr Zalutski sõnul on nii mõnigi patsient küsinud temalt, kas implantaadid hakkavad lennujaama turvakontrollis piiksuma. „Ei hakka,“ muigab ta.

Personaalne ja inimlik suhtumine

Dr Ksenia Torbek ja dr Erik Zalutski tõdevad, et suur osa patsiente tuleb Pirita Hambaravisse ikka ja jälle tagasi. „Ma arvan, et asi on selles, et meil on siin inimlik suhtumine. Patsient võib meile igal ajal helistada ning anname ka oma isikliku e-maili, et otse suhelda. Isegi siis, kui kell on kolm öösel ja keegi suure murega kirjutab, vastame me ikka, mitte ei lähe magama,“ räägib Zalutski.

Kes kahtlevad, kas ikka kulutada raha implantaadi peale, neile ütleb dr Zalutski: „Investeering oma tervisesse on kõige tähtsam. Kui tervist ei ole, mõjutab see väga tugevalt meie elu ja selle kvaliteeti.“